(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 04 May 2025 FDI DOMANI PRESENTA STARTING FINANCE INVESTIMENT MEETING ROMA

Si terrà domani 5 maggio alle ore 16, nella sala stampa della Camera dei deputati (via della Missione 4) la conferenza stampa di presentazione di Starting Finance Investment Meeting Roma 2025, il più grande evento di finanza per giovani, completamente gratuito. Sono previsti in apertura i saluti istituzionali del deputato di Fratelli d’Italia Andrea Tremaglia. Introduce Marco Scioli, Co-founder & President Starting Finance, intervengono: Stefano Achermann CEO Be Shaping the Future, Andrea Busi, AD Directa SIM, Leonardo Donato, Editore Fortune Italia, Gianluigi Guida, Ceo Binance Italy e Gianfranco Manco- relazioni esterne di Starting Finance. Modera: Riccardo Carnevale, Partner & Head of Events Starting Finance.

