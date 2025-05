(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2025

Sun 04 May 2025 Bonelli e Fratoianni recapitano a Meloni il messaggio straziante da Gaza

del giornalista Hassan Al-Selmi: “La fame è un’arma più potente delle

bombe. Signora Presidente, il suo silenzio è complicità”

“Le madri a Gaza hanno adottato un trucco doloroso per calmare i loro figli

affamati: fingono di cucinare, accendendo un fuoco e mescolando pentole

vuote, in un gioco silenzioso il cui tema è il dolore. Lo fanno affinché i

bambini si calmino dalla fame intensa e si addormentino, aspettando un

pasto che non arriverà mai. È una cucina finta… un modo per calmare i

piccoli stomaci quando il mondo non riesce a far tacere la guerra. Starò

bene se il mio popolo starà bene, mi riposerò se Gaza si riposerà. E mano

nella mano ce la faremo. La fame è un’arma più potente delle bombe. La fame

uccide tutti, una morte lenta e dolorosa. La fame è irresistibile.”

Signora Presidente, il messaggio che apre questo nostro appello, è stata

recapitata alla delegazione di Avs dal giornalista Hassan Al-Selmi: il suo

silenzio è vergognoso, perché è complice dello sterminio che subisce il

popolo palestinese per mano di Netanyahu, un criminale di guerra.

Durante la nostra missione in Cisgiordania abbiamo visto con i nostri occhi

la segregazione e l’apartheid imposti alle famiglie palestinesi, costrette

a subire quotidianamente violenze: dalle occupazioni delle loro proprietà

alle demolizioni delle case.

Lei, Presidente Meloni, continua a tacere. E per questo la riteniamo

complice di quei crimini, per l’appoggio che continua a garantire al regime

criminale di Netanyahu.

Una nave carica di aiuti umanitari diretta a Gaza è stata bombardata da

Israele. Le autorità israeliane ritengono legittimo colpire perfino i

depositi di cibo. Queste pratiche non hanno altra finalità se non

l’annientamento del popolo palestinese.

E lei, presidente Meloni, continua a tacere. In un mare di ipocrisia e

ignavia che uccide uomini, donne e bambini innocenti.” Così Angelo Bonelli

e Nicola Fratoianni, parlamentari e leader di AVS, un una lettera aperta

inviata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni

