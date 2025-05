PESI – Christian Di Maria Vice-Campione del Mondo Youth

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

Campionati Mondiali Youth & Junior:

Christian Di Maria Vice-Campione del Mondo Youth

L’Azzurro mette al collo anche l’oro di strappo nella categoria fino a 49 kg

Roma, 1° maggio 2025

Inizia al meglio l’avventura azzurra ai Campionati del Mondo Youth e Junior in corso a Lima, in Perù: Christina Di Maria, infatti, conquista il titolo di Vice-Campione del Mondo Youth nella categoria fino a 49 kg, con una prestazione eccezionale per i suoi 15 anni appena compiuti. Per lui, oltre l’argento di totale, anche l’oro di strappo e l’argento di slancio.

LA GARA

Christian Di Maria entra in pedana per ultimo nello strappo, a prestazione praticamente terminata per gli avversari e gareggia letteralmente da solo. Perfetta la prima alzata a 95 kg, così come la seconda a 99 kg, 1 kg sotto il record del mondo Youth; peccato per il leggerissimo movimento del gomito sinistro nel tentativo a 101 kg, che avrebbe segnato il nuovo primato mondiale. A cinque chili di distanza il filippino Jay Colonia, che con la sua terza prova si ferma a 94 kg. Ancora più indietro il terzo classificato di specialità, l’indiano Harsabardhan Sahu con 87 kg.

Combattuta, invece, la sfida nello slancio: l’Azzurro si propone in prima prova con 110 kg, ma deve vedersela con l’indiano Sahu, l’ecuadoriano Betancourt e soprattutto il filippino Colonia che ribatte con 115 kg. Lo raggiunge subito Christian Di Maria che prova il tutto per tutto in terza prova con 118 kg; dopo una girata perfetta, non riesce però la spinta, con il bilanciere che non sale. Va oltre invece Colonia che sale a 121 e addirittura prova il record del mondo a 126, senza però riuscirci. Argento quindi di slancio con 115 kg e totale con 214 kg per Christian Di Maria, che si laurea Vice-Campione del Mondo Youth nella categoria fino a 49 kg.

