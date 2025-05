(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

LAVORO, CERRETO (FDI): GRAZIE A GOVERNO MELONI PIU' OCCUPAZIONE, STABILITA', SICUREZZA

“Sono stati stanziati 650 milioni di euro dal governo Meloni, in collaborazione con l’Inail, che si aggiungono ai 600 milioni già disponibili, per un investimento complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro dedicati alla sicurezza sul lavoro. Un dato che da solo dimostra quanto questo tema sia prioritario per l’esecutivo. Al di là dei proclami, è la concretezza dei provvedimenti a testimoniare l’attenzione del presidente Meloni e del Consiglio dei ministri verso le criticità legate alla sicurezza, in particolare nel settore agricolo, che rappresenta una delle realtà più esposte e che sarà sostenuto con il massimo impegno anche grazie ad un sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base alla loro condotta in materia di sicurezza. La Festa dei Lavoratori segna un passaggio simbolico e sostanziale. È il momento per fare un bilancio che vede oltre 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro, una disoccupazione ai minimi storici e una crescita dei salari reali, in controtendenza rispetto al passato. Tutte queste misure, prese nel loro insieme, stanno trasformando il panorama del lavoro in Italia. Abbiamo più occupazione, più stabilità, più sicurezza. Sono i temi su cui gli italiani hanno scelto di dare fiducia a Giorgia Meloni e che, con coerenza e determinazione, stiamo portando avanti”. Lo dichiara Marco Cerreto, componente della Commissione d’inchiesta sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione agricoltura.

