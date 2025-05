(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 01 May 2025 Bonelli (AVS): “Anche il Primo Maggio Meloni racconta bugie seriali.

L’Italia è il simbolo delle disuguaglianze sociali”

“Anche nel giorno della Festa dei Lavoratori, la presidente Meloni continua

a raccontare bugie seriali, descrivendo un Paese che semplicemente non

esiste. La balla più grossa? Dire che i salari in Italia stanno aumentando

e che non esiste un’emergenza salariale. È un’affermazione gravissima e

totalmente scollegata dalla realtà.”

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e

co-portavoce di Europa Verde.

“Basta leggere l’ultimo Rapporto 2024-2025 dell’Organizzazione

Internazionale del Lavoro: l’Italia si distingue per una dinamica salariale

negativa nel lungo periodo, con salari reali inferiori a quelli del 2008. È

un dato oggettivo e allarmante che dovrebbe indurre la premier al silenzio

e all’azione, non alla propaganda.”

“Il presidente Mattarella ha parlato chiaramente: i bassi salari aumentano

le disuguaglianze, allontanano i giovani da un futuro dignitoso e

alimentano la fuga di cervelli, impoverendo il capitale umano del nostro

Paese. Eppure il governo continua a voltarsi dall’altra parte, negando un

diritto sacrosanto: quello a una paga giusta.”

“Con il governo Meloni, l’Italia è diventata il simbolo delle

diseguaglianze sociali. Un Paese dove si protegge chi ha già tutto e si

abbandonano i lavoratori, i precari, i giovani. Per questo ribadiamo con

forza: serve subito una legge sul salario minimo. Basta bugie, è ora di

restituire dignità a chi lavora.” conclude

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE