(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 01 May 2025 1 Maggio, Bonelli “Da Meloni bugie e propaganda, ma i salari restano tra i

più bassi d’Europa”

«Buon Primo Maggio. Oggi è la Festa dei Lavoratori e delle Lavoratrici.

Purtroppo, ancora oggi, lo sfruttamento e la precarietà, specialmente tra i

giovani, rappresentano un’emergenza quotidiana, così come i salari: tra i

più bassi in Europa. Di questo vogliamo occuparci, anche per contrastare le

bugie della propaganda seriale di questo governo.»

Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE