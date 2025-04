(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 UNIVERSITA’. ROSCANI (FDI): AZIONE UNIVERSITARIA RAPPRESENTA ALTERNATIVA ALLA SINISTRA NEGLI ATENEI

“Ringrazio i candidati di Azione Universitaria: con il vostro programma rappresentate uno straordinario miracolo, siete la rappresentanza universitaria di chi non si uniforma con i movimenti della sinistra, che con le loro politiche per troppi anni hanno mortificato e umiliato i nostri atenei e che continuano a farlo tuttora. Il vostro programma racconta tantissimo di quelle che sono le speranze e le aspirazioni di un’intera generazione che si pone come la vera alternativa alla sinistra all’interno degli atenei. Ogni giorno svolgete un lavoro prezioso, che fa da pungolo nei confronti dell’attività parlamentare e del governo, che ci ha permesso di raggiungere molti risultati e tante idee sono ancora in cantiere. Penso, ad esempio, alle battaglie sul diritto allo studio. C’è stato chi ha preferito montare le tende all’interno dell’università e chi invece si è battuto nei ministeri per assicurare il diritto allo studio in ogni luogo d’Italia. Penso alla battaglia importantissima per garantire il voto agli studenti fuori sede, che per la prima volta nella storia d’Italia viene garantito a tutti grazie al Governo Meloni. Siamo sulla giusta strada e penso che otterremo uno straordinario risultato in questa tornata del CNSU perché vedo la crescita in ogni territorio e Fratelli d’Italia in questo sarà sempre al vostro fianco”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, intervenendo alla conferenza stampa alla Camera di presentazione del programma e dei candidati di Azione universitaria alle elezioni per il CNSU che si svolgeranno il 14 e il 15 maggio prossimi.

