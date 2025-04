(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 SCUOLA. MORGANTE (FDI): NORMA SU CONSENSO INFORMATO SACROSANTA, LIBERTA’ EDUCATIVA SPETTA A FAMIGLIE

“Sono davvero soddisfatta per il provvedimento varato in Cdm che obbliga le scuole a chiedere il consenso informato dei genitori sulle attività inerenti al tema della sessualità e dell’affettività. Da madre, prima ancora che da parlamentare, reputo necessario che venga garantita e rispettata la libertà di educazione e il primato educativo delle famiglie. I genitori devono infatti sapere quali sono le scelte che la scuola compie, in ambito curriculare, in tema affettivo e sessuale. Si tratta di una norma giusta, che garantisce tutta la trasparenza possibile alle famiglie che così possono sapere, e, se concordi, dare il proprio assenso a parteciparvi, quali corsi la scuola intende proporre ai ragazzi. L’alleanza tra i genitori e la scuola è la giusta soluzione per permettere che talune ideologie rimangano fuori dalla sfera educativa dei nostri figli”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia e valori non negoziabili del partito, Maddalena Morgante.

