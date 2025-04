SAVE THE DATE – 5 MAGGIO Il MINISTRO ZANGRILLO A CATANZARO PER FACCIAMO SEMPLICE L’ITALIA

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

IL MINISTRO ZANGRILLO A CATANZARO

Lunedì 5 maggio ORE 10.30

Cittadella Regionale “Jole Santelli” in Viale Europa – Loc. Germaneto – CATANZARO.

NUOVA TAPPA DI “FACCIAMO SEMPLICE L’ITALIA” A CATANZARO.

Lunedì 5 maggio nuovo appuntamento nel capoluogo calabrese con il ministro Paolo Zangrillo per condividere e realizzare insieme i progetti che riguardano la Pubblica amministrazione

Nuova tappa a Catanzaro, lunedì 5 maggio di “Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori” il percorso di ascolto lungo tutto il Paese del ministro Paolo Zangrillo, realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Il roadshow, giunto al diciottesimo appuntamento, prende il via dalle ore 10.30 alla Cittadella Regionale “Jole Santelli” in Viale Europa – Loc. Germaneto – CATANZARO.

Alle 10.45 il Ministro ZANGRILLO incontra i giornalisti per un punto sui temi della giornata.