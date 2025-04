Manifestazione 1 maggio a Montemurlo: divieti attivi

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 Il sindaco Simone Calamai ha disposto un ‘ordinanza con la quale, dalle ore 8 alle 16 del 1 maggio 2025 DISPONE IL DIVIETO di #vendere ogni tipo di bevanda, alcolica o analcolica, in contenitori di #vetro o #latta e l’obbligo di somministrare ogni tipo di bevanda, alcolica o analcolica, all’esterno degli esercizi, esclusivamente in bicchieri di plastica biologica o di carta oppure in bottiglie in pvc/pet preventivamente aperte e consegnate senza tappo, ferma restando la possibilità di somministrazione e consumazione di tali tipi di bevande all’interno degli esercizi.

Inoltre l’ordinanza del sindaco dispone dalle ore 8 alle ore 16 del 1 maggio 2025, il DIVIETO di vendita per asporto di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21° gradi da parte degli esercizi di commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, delle attività artigianali, dei circoli privati e degli esercizi di somministrazione, ferma restando la possibilità di somministrazione e consumazione di tali tipi di bevande all’interno degli esercizi.

L’inosservanza dei predetti divieti comporta l’applicazione di sanzioni da euro 25 ad euro 500.

Si applica altresì il sequestro amministrativo dei contenitori introdotti nelle aree adibite all’evento, in violazione del predetto divieto, ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

L’inottemperanza all’ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento contrario ai predetti divieti e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica

Fabiana Masi

Ufficio stampa Comune di Montemurlo