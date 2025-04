(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 LAVORO. ZURZOLO (FDI): TEMA SICUREZZA E’ QUESTIONE DI CIVILTA’

“Il lavoro è stata una priorità reale, lo dicono i provvedimenti e i numeri, per il governo guidato da Giorgia Meloni. Un impegno certificato dall’incremento dell’occupazione, anche femminile e dei più giovani, con contratti a tempo indeterminato. Non di meno ci si è concentrati sulla sicurezza dei lavoratori, questione di civiltà a cui sono state destinate attenzioni legislative e risorse. L’esempio più recente, su questo secondo fronte, gli ulteriore 650 milioni, in aggiunta ai 600 già stanziati, annunciati negli scorsi giorni in particolare destinati alla formazione a largo spettro in materia di sicurezza”. Così Immacolata Concetta Zurzolo, deputato di Fratelli d’Italia in Commissione Lavoro. “Con i fatti -aggiunge – possiamo rivendicare un’attenzione reale al lavoro come fattore di sviluppo e ai lavoratore”.

