Italmercati. A Macfrut l’Isola dei Mercati italiani

L’Isola dei Mercati italiani è pronta ad accogliere i visitatori che arriveranno a Macfrut la prossima settimana. Grazie ad una serie di spazi collegati che unirà l’area istituzionale di Italmercati con quella di alcuni singoli Mercati come Roma, Verona e Fondi e alla Rete d’imprese Emilia Romagna Mercati, a Rimini si daranno appuntamento in quest’area nel Padiglione B5 i principali protagonisti del settore.

“Abbiamo riconfermato l’investimento dello scorso anno per ribadire il sostegno ad una Fiera che ogni anno cresce, diventando punto di riferimento per la filiera dell’ortofrutta grazie anche ad un coinvolgimento sempre più ampio di buyers internazionali – spiega Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati -. L’Isola sarà un ulteriore esempio della capacità della nostra Rete di far incontrare i Mercati con le imprese del settore, in quella logica di sinergia vincente che lo stesso Ministro Lollobrigida ha evidenziato proprio in occasione della presentazione della Fiera.

E sarà uno spazio aperto agli operatori dei mercati nell’ambito di una strategia che vuole fare di Italmercati il pivot dell’intero sistema”.