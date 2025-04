GINOSA (TA) TARI 2025, ASSESSORE MARCO IELLI: BASTA FAKE NEWS E MISTIFICAZIONI 

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 *TARI 2025, ASSESSORE MARCO IELLI: BASTA FAKE NEWS E MISTIFICAZIONI *

“Come avevamo previsto, le opposizioni stanno riempiendo le loro bacheche

social di fake news e slogan da perenne campagna elettorale, nel tentativo

di screditare un provvedimento che non hanno nemmeno avuto il coraggio di

votare in maniera contraria in sede di Consiglio Comunale.

Abbiamo imparato a riconoscere queste dinamiche: “Mi astengo e abbandono

l’aula” è diventato un rituale noto. Se i consiglieri di minoranza credono

davvero in ciò che scrivono sui social, allora abbiano la coerenza di

votare contro, e non di inscenare uscite dalla Sala Consiliare.

È scorretto – oltre che poco credibile – cercare di convincere i cittadini

su temi di cui nemmeno si ha piena convinzione’’.

Così l’Assessore all’Ambiente del Comune di Ginosa, Marco Ielli.

.