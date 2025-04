COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – Venerdì 2 maggio chiusura straordinaria degli uffici comunali e delle biblioteche Ficino e Rovai

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 Venerdì 2 maggio chiusura straordinaria degli uffici comunali e delle

biblioteche Ficino e Rovai

*Ecco le variazioni di orari previste per i servizi comunali, in occasione

della Festa dei lavoratori e del venerdì successivo*

In occasione della Festa dei lavoratori, *gli uffici municipali di Figline

e di Incisa e le biblioteche Ficino e Rovai rimarranno chiusi giovedì 1 e

venerdì 2 maggio.*

Le biblioteche comunali riapriranno già sabato 3 maggio, rispettando il

consueto orario 9-13.

Inoltre, *la biblioteca Ficino *(in via Locchi 15, Figline) *ospiterà il

laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni “A voce alta”*, a cura di Chiara

Cappelli e Angelo Castaldo in collaborazione con In Fabula aps e ad* accesso

gratuito ma su prenotazione*

.

Si tratta di uno degli incontri di promozione della lettura inseriti

nella *rassegna

“Primavera in biblioteca 2025” [programma completo

].*

Entrambi i municipi, invece, riapriranno lunedì 5 maggio, in orario 9-13

[consulta gli orari completi ]

Comunicazione Istituzionale

Comune Figline e Incisa Valdarno