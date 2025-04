(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 ALLUVIONE. COLOMBO (FDI): SODDISFATTA PER DL, GOVERNO AL FIANCO DI CITTADINI COLPITI

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in Cdm del dl che interviene nel sostenere le zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Lo fa con concretezza e buonsenso, cifre distintive dell’azione politica del governo Meloni che con questo decreto dà un sostegno importante alla popolazione colpita, alle imprese, al mondo sociale. Grazie a questo provvedimento vengono ricondotte sotto la gestione unitaria della struttura Commissariale diretta da Curcio, che sta facendo uno straordinario lavoro per la ricostruzione, le disastrose conseguenze delle alluvioni del 2023 e del 2024. Il dl stanzia inoltre un miliardo di euro per un programma straordinario pluriennale di ricostruzione e prevenzione, che il commissario Curcio dovrà formulare entro il 31 maggio 2026. Vengono inoltre introdotte preziose semplificazioni per velocizzare l’iter di ricostruzione, pubblica e privata. Insomma, più poteri al Commissario, più risorse, meno burocrazia. Grazie al governo Meloni e al ministro Musumeci, i cittadini italiani colpiti dalle alluvioni non saranno mai lasciati soli perché hanno finalmente un esecutivo che lavora incessantemente per loro”.

Lo dice Beatriz Colombo, deputato romagnolo di Fratelli d’Italia.

