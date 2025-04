(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 RIARMO, RICCIARDI (M5S): L’UE VON DER LEYEN-MELONI NON SI PERMETTA DI USARE I SOLDI DEI RISPARMIATORI PER LE ARMI

“L’allarme lanciato da Banca Etica sul possibile uso dei risparmi dei cittadini per l’acquisto di armi è sconvolgente. Da quanto emerge il tutto avverrebbe in modo opaco e mirerebbe a nascondere ai cittadini stessi l’uso che si farebbe dei loro risparmi, trasformati così in strumento di morte e per arricchire le lobby delle armi tanto care al ministro Crosetto. Il 5 aprile Roma è stata invasa da 100 mila persone che si battono contro questo folle piano e contro chi, come il duo Von der Leyen-Meloni, sta portando l’Europa verso il baratro. Anche se fanno finta di non sentirci, noi continueremo a urlare. Sempre più forte”.

Così in una nota Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle