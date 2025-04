(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Rai, Ruotolo (Pd): Si vuole zittire servizio pubblico quando fa giornalismo

vero, solidarietà a Riccardo Iacona

“È semplicemente incredibile: per una volta che il servizio pubblico, con

Presa Diretta, ha avuto il coraggio di raccontare l’orrore che sta vivendo

la popolazione civile di Gaza, si scatena l’attacco. L’on. Giovanardi,

l’avvocato Iuri Maria Prado e il semiologo Ugo Volli hanno presentato un

esposto contro la trasmissione andata in onda domenica su Rai 3, accusando

Riccardo Iacona di parzialità, per aver documentato le vittime palestinesi

e dato voce a posizioni critiche verso Israele, come quella della relatrice

ONU Francesca Albanese. La Rai, invece di essere difesa per aver dato voce

a chi spesso non ne ha, viene trascinata nel mirino di chi vuole

un’informazione addomesticata, unilaterale, sottomessa. Ma davvero vogliamo

decidere, a posteriori, quali morti si possono raccontare? Davvero chi

mostra i civili sotto le bombe deve difendersi dall’accusa di antisemitismo?

Il vero tema, come ci ricorda oggi anche il Liberties Media Freedom Report

2025, è che la libertà d’informazione è sotto attacco. In Italia i

giornalisti RAI sono sotto pressione e la censura politica è ormai

all’ordine del giorno. Presa Diretta ha fatto il suo dovere: informare.

Difendere Riccardo Iacona e la sua redazione significa difendere il diritto

dei cittadini a conoscere la verità. Non c’è libertà senza verità. Non c’è

verità senza libertà di stampa. Noi saremo sempre dalla parte del

giornalismo libero.”

Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione della segreteria

del Pd ed europarlamentare.

