(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Missione AVS in M.O, Bonelli e Fratoianni: ‘Da Meloni ancora una volta

parole vuote e ipocrite. È ora che l’Italia riconosca lo Stato di

Palestina.”

“Vorremmo dire alla Presidente Meloni che non è più il tempo delle parole

vuote. E che oggi le sue parole vuote diventano un esercizio di pura

ipocrisia sulla Palestina. A Gaza, ma anche in Cisgiordania, stiamo

assistendo a una criminale pianificazione da parte dell’esercito

israeliano, su mandato del governo Netanyahu, di cambiare la geografia e la

demografia dei Territori palestinesi con l’occupazione, i bombardamenti e

la distruzione delle strutture sanitarie, idriche, scolastiche e civili.

Quello che sta accadendo ha un nome: genocidio!”

Così in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di AVS, in questi

giorni in missione in Cisgiordania.

“Questa mattina a Jenin, dove ora ci troviamo, l’esercito ha distrutto

case, arrestato un giornalista e una dottoressa.

Solo a Jenin, dal 7 ottobre, 21 mila palestinesi sono stati cacciati dalle

loro case. Il figlio di 25 anni del governatore di Jenin, un medico corso a

soccorrere dei feriti, è stato ucciso dai soldati con un colpo in testa. Il

10% della popolazione a Gaza è stata uccisa, ferita o è scomparsa sotto le

macerie.

Di fronte a questi crimini, il governo italiano si rifiuta di riconoscere

lo Stato di Palestina e non applica sanzioni economiche al governo

israeliano, responsabile di crimini di guerra e contro l’umanità. Le

sanzioni, in altre situazioni, sono state decise, come nel caso della

Russia, ma per quello che sta accadendo a Gaza no. Su Gaza vince

l’ipocrisia. Per questo, Gaza e i palestinesi stanno morendo nell’inazione

dei governi internazionali.” Concludono Bonelli e Fratoianni.

Lo rende noto l’ufficio stampa – 29 aprile 2025.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE