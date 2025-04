CS -SICILY BY CAR: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2024

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

UN DIVIDENDO PARI A 0,10 EURO P.A. E L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E

DISPOSIZIONI DI AZIONI PROPRIE PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE

AUTORIZZAZIONE

Palermo, 29 aprile 2025

L’Assemblea degli azionisti di Sicily by Car (SBC:IM), società italiana indipendente quotata su Euronext

Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, riunitasi in data

odierna, ha preso visione del bilancio consolidato e ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024,

così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2025 e i cui principali risultati sono già

stati resi noti con comunicato stampa diffuso nella stessa giornata.

 Euro 281.164 a riserva straordinaria

in circolazione; l’eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al

momento della distribuzione non avrà incidenza sull’importo del dividendo per azione; l’eventuale

diverso importo che dovesse risultare moltiplicando l’importo del dividendo per azione per le azioni in

circolazione al momento della distribuzione andrà, a seconda dei casi, ad incremento o decremento

dell’importo accantonato a riserva straordinaria.

Lo stacco cedola avverrà il 19 maggio 2025 (record date il 20 maggio 2025) e il dividendo sarà messo in

pagamento a partire dal 21 maggio 2025.

L’Assemblea ha infine autorizzato il Consiglio di Amministrazione a effettuare operazioni di acquisto e vendita

di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, previa revoca della precedente

autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 9 novembre 2023 per la parte non

eseguita, al fine di sostenere la liquidità delle azioni della Società negoziate su Euronext Growth Milan e di

mantenere un magazzino titoli che potrà essere utilizzato nell’ambito di operazioni di M&A ovvero accordi di

integrazione societaria con potenziali partner strategici e in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di

scambi azionari, nonché per finanziare eventuali piani di incentivazione azionaria a favore del management,

dipendenti e collaboratori del gruppo facente capo alla Società.

L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie è valida per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data

dell’odierna delibera assembleare, mentre l’autorizzazione alla successiva disposizione delle azioni proprie è

concessa senza limiti temporali.

Il programma potrà essere realizzato secondo i termini e le modalità contemplate dalla normativa vigente,

nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti ivi incluse, a titolo non tassativo,

le seguenti: i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio, a termini e condizioni da definirsi da parte

del Consiglio di Amministrazione, e/o ii) mediante ordinarie transazioni sul mercato secondario, da eseguirsi

direttamente sia per il tramite di un intermediario abilitato ai servizi e alle attività di investimento.

L’autorizzazione ha ad oggetto l’acquisto, anche in più tranche, di un numero massimo di azioni ordinarie della

previste per legge con particolare riferimento alle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 2357 del

Codice Civile. Per l’intera durata del programma, gli acquisti di azioni proprie dovranno essere effettuati, tra

l’altro, a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 30%

rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Maggiori dettagli sulle modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie sono indicati nella relazione

illustrativa disponibile sul sito https://group.sbc.it/, sezione “Assemblea degli Azionisti”.

Alla data odierna, la Società è titolare di n. 476.332 azioni proprie, pari all’1,411% del proprio capitale sociale.

Il Verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla

normativa vigente.

ABOUT SICILY BY CAR

a breve termine, brand di eccellenza in grado di competere con i principali player globali per qualità del servizio, dimensionamento della

flotta e presenza geografica. Vanta una rete in Italia di oltre 55 uffici di noleggio, con presidio negli aeroporti nazionali e internazionali e

presenza capillare nelle città a maggiore vocazione turistica. Il parco vetture si compone di una flotta di circa 13.000 veicoli; per garantire

una gestione efficace ed efficiente del flusso di prenotazioni, SbC ha sviluppato una piattaforma in house, che convoglia tutte le

informazioni commerciali e del parco auto, adeguando le diverse tariffe in tempo reale in base a località, tipologia di mezzi, disponibilità e

periodo.

SbC ha stretto accordi di partnership B2B con i più grandi broker internazionali in grado di garantire una copertura a livello mondiale del

servizio car rental, raggiungendo una posizione di leadership (Booking.com, AutoEurope, Expedia, Cartrawler, Zuzuche/Qeeq, Carmore

Korea, Rentcars Brasil, FTI Touristik, Ofran). La Società è inoltre presente in Portogallo con la controllata “Sicily by Car Portugal LDA”, in

Albania con la controllata “SBC Albania Sh.p.k.” e due uffici diretti siti nelle città di Tirana e Saranda, a Malta in franchising e in Francia,

Austria, Polonia e Montenegro tramite partnership commerciali.

L’espansione internazionale rappresenta il principale driver di crescita: la Società punta a presidiare la Penisola Iberica, il Nord Europa e

i Balcani, queste le prime tappe per proseguire nell’arco di un quinquennio su vasta scala in tutta Europa. Tre le formule perseguite per

la realizzazione del network paneuropeo a marchio SbC Europe:

PARTNERSHIP commerciali con player locali che permettono di entrare e studiare un nuovo mercato con limitati investimenti.