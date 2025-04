COMUNICATO STAMPA 29.04.2025

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

Alcuni giorni orsono, nel pomeriggio, alla Centrale Operativa della Questura, per tramite del numero di emergenza “112 NUE” perveniva una segnalazione relativa ad un soggetto ubriaco ed aggressivo che stava aggredendo i commessi e creando il caos all’interno del Supermercato “DESPAR” di Via Parma.

Intervenuti immediatamente sul luogo indicato, gli equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato individuavano ed invitavano il facinoroso a seguirli all’esterno del Supermercato. Costui, in tutta risposta, andava ancor più in escandescenze, tanto che gli Agenti con grande fatica riuscivano a farlo salire sulla “Pantera” della Polizia.

In tale frangente l’individuo non solo si rifiutava di farsi identificare, ma iniziava ad opporsi con violenza al suo accompagnamento in Questura, sferrando calci e pugni ai Poliziotti, i quali, alla fine, riuscivano comunque a metterlo in condizioni di nuocere ed a trasferirlo negli Uffici di Largo Palatucci.

In Questura l’uomo veniva compiutamente identificato per tale S. J., 47enne bolzanino pluripregiudicato per reati di varia natura e gravità, tra i quali resistenza, violenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, con in atto la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, emessagli dal Questore di Bolzano.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria l’uomo veniva dichiarato in arresto per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, e quindi trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Durante il tragitto verso la propria abitazione, il bolzanino, ancora in preda ai fumi dell’alcool, sbeffeggiava i Poliziotti preannunciando che avrebbe violato il divieto di uscire di casa: gli Agenti, quindi, una volta eseguita la sottoposizione agli arresti domiciliari, attendevano sotto casa per verificare le reali intenzioni dell’arrestato.

Costui, come preannunciato, dopo pochi minuti usciva effettivamente dalla propria abitazione, in palese evasione dagli arresti domiciliari.

I Poliziotti, a quel punto, intervenivano bloccando l’evaso per poi condurlo nuovamente in Questura; qui, dopo averlo nuovamente dichiarato in arresto per il reato di evasione, veniva trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura a disposizione della Procura della Repubblica in attesa del Giudizio per Direttissima.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione della personalità del soggetto, ha avviato nei confronti di costui l’iter per l’irrogazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

“Ancora una aggressione nei confronti di un Agente di Polizia durante un intervento, l’ennesimo, oramai, verificatosi negli ultimi tempi a Bolzano – ha evidenziato con rammarico il Questore Sartori –. Non è ammissibile che chi rappresenta lo Stato, nel fare rispettare la legge, debba subire sistematicamente insulti e violenze. Per questo motivo è stato deciso di procedere all’arresto di chi ha dato ripetute dimostrazioni, anche in modo violento, di non rispettare leggi ed Istituzioni”