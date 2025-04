BinbimBici 2025 a Cagliari domenica 11 maggio – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Domenica 11 Maggio a Cagliari

RITROVO ore 10:00 in Piazza Giovanni XXIII, PARTENZA ore 10:30

PERCORSO: PERCORSO: Piazza Giovanni XXIII – Via don Macchioni – Via Salvemini – Via dei

Giudicati – Via Romagna – Via Liguria – Via Campania – Via Is Mirrionis – Via Emilia – Via Abruzzi – Via

San Michele – Viale Sant’Avendrace – Viale Trieste – Via Roma – Viale Diaz – Viale Cimitero – Via

Dante – Piazza Giovanni XXIII

Tutti i bambini e i ragazzi sono invitati a partecipare, muniti di bici e possibilmente con il casco. La registrazione è obbligatoria per tutti i

partecipanti: è possibile iscriversi in anticipo sul sito www. abcagliari.it oppure direttamente in presenza il giorno dell’evento. Prima

della partenza, i genitori sono invitati a rmare la dichiarazione liberatoria nei confronti dei volontari organizzatori. Ogni partecipante

riceverà un biglietto GRATUITO della lotteria, che si svolgerà al termine della pedalata. Ai bambini verranno forniti diversi gadget, oltre

ad acqua, succo di frutta e uno snack ( no ad esaurimento scorte).

In collaborazione con:

http://www.bikegreen.eu

Con il patrocinio di: