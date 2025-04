AOU SASSARI – L’Aou di Sassari protagonista alla Fiera nautica

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

L’Aou di Sassari protagonista alla Fiera nautica

Si apre il 30 aprile alla Marina di Porto Rotondo la quarta edizione di un appuntamento di

settore che metterà al centro anche il tema delle emergenze sanitarie, telemedicina e

collaborazione tra enti. Obiettivo? Rafforzare la rete assistenziale durante l’estate, e non

solo, nelle zone a maggiore afflusso turistico

Sassari 29 aprile 2025 – Anche quest’anno l’Azienda ospedaliero universitaria di

Sassari si conferma protagonista alla quarta edizione della Fiera nautica della

Sardegna, in programma dal 30 aprile al 4 maggio nella suggestiva cornice della Marina

di Porto Rotondo. Un appuntamento che unisce eccellenze, innovazione e sviluppo del

territorio, e che nella giornata inaugurale vedrà l’Aou di Sassari al centro del talk in

programma alle ore 16, dedicato a un tema di stringente attualità: “Soccorso sanitario in

mare: sviluppi della telemedicina per la navigazione”.

Sul palco, moderati dal giornalista Angelo Colombo, si confronteranno professionisti,

rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico. A portare l’esperienza dell’Aou

saranno Francesco Cudoni, direttore del Dipartimento di Emergenza, e Paolo Pinna

Parpaglia, direttore del Pronto soccorso. Con loro anche il rettore dell’Università di

Sassari Gavino Mariotti, a testimoniare la sinergia tra ricerca, formazione e assistenza.

Il contesto non potrebbe essere più attuale. Secondo i dati UniOlbia, l’estate 2024 ha

registrato un boom di arrivi in Sardegna, con oltre 4,8 milioni di sbarchi. Una crescita che,

oltre al turismo, impatta direttamente sul sistema sanitario, in particolare nelle aree ad alta

vocazione nautica come la Gallura, dove – secondo i dati Cipnes – si concentra il 38,84%

dei posti barca dell’Isola, con oltre 6.700 ormeggi e una forte presenza di maxi yacht.

In questo scenario, la capacità di garantire un soccorso rapido ed efficiente, anche via

mare, è cruciale. Ed è qui che entra in gioco la telemedicina, tecnologia sempre più

strategica nella gestione delle emergenze e delle patologie croniche, come quelle

cardiologiche e neurologiche, anche a bordo di imbarcazioni in navigazione.

Un ruolo chiave è svolto dall’Aou di Sassari che, nel Nord Sardegna, rappresenta l’hub di

secondo livello con le specialità dell’assistenza in ambito dell’emergenza e urgenza.

Il talk sarà un momento di confronto tra sanità, Ares Sardegna, Guardia costiera, Areus e

Asl Olbia, per delineare nuove traiettorie di collaborazione e sviluppo. L’Aou di Sassari è

pronta a fare la sua parte, con competenze, visione e impegno nel rafforzare la rete

dell’emergenza nel Nord Sardegna.

Al talk parteciperanno anche Luigi Arru, dirigente medico della Formazione di Areus,

quindi Sebastiano Cudoni direttore del dipartimento di Emergenza della Asl di

Olbia, Gianluca

D’Agostino direttore

marittimo

Sardegna

e Giuseppe

Pintor direttore generale di Ares Sardegna.

