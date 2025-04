(ACON) ENTI LOCALI. V COMM, NO A MAGGIORANZA A PDL 27 SU CLAUSOLA VALUTATIVA

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Se ne riparler? in Aula. Treleani (FdI) annuncia rinvio della pdl

su costituzione parte civile

(ACON) Trieste, 29 apr – Respinta a maggioranza dalla V

Commissione consiliare, presieduta da Diego Bernardis (Fedriga

presidente), la proposta di legge numero 27 che prevedeva una

modifica alla legge regionale 29 novembre 2019, la numero 21, in

merito all’esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli

enti locali del Friuli Venezia Giulia e all’istituzione degli

Enti di decentramento regionale.

La norma a firma dei consiglieri del Patto per l’Autonomia-Civica

Fvg Massimo Moretuzzo, Enrico Bullian, Simona Liguori, Giulia

Massolino e Marco Putto, proponeva l’inserimento della clausola

valutativa per gestire la competenza dell’ente regionale “nel

modo migliore, essendo tutti consapevoli del fatto che questo ?

uno degli ambiti principali su cui deve essere focalizzata

l’attenzione di tutte le forze politiche presenti in Consiglio,

di maggioranza o su di opposizione”.

Il primo firmatario ha rilevato le difficolt? affrontate dagli

enti locali nella gestione dei fondi, con risorse “in gran parte

ferme da anni perch? gli stessi non sono in grado di spenderli,

soprattutto a causa della situazione disastrosa in cui si trovano

molte delle strutture tecnico-amministrative”, ha sottolineato

Moretuzzo.

“Le criticit? nell’implementare la riforma del 2019 restano forti

anche per quanto concerne l’erogazione dei servizi di base.

Riteniamo quindi necessario – ha continuato il capogruppo del

Patto per l’Autonomia-Civica Fvg – prendere atto quanto prima di

questa situazione, e al fine di individuare il percorso migliore

per sanare le criticit? presenti nei nostri enti locali

presentiamo con spirito collaborativo il presente disegno di

legge che integra la legge regionale 29 novembre 2019,

introducendo la clausola valutativa al fine di poter procedere

periodicamente con una verifica in ordine al funzionamento delle

Comunit? volontarie”.

Nella sua relazione introduttiva il primo firmatario ha definito

la proposta un atto “fondamentale per fare il punto della

situazione su uno degli asset fondamentali per la specialit?

della Regione, quello delle autonomie locali che stanno vivendo

forti criticit? sui territori”.

Valutazioni positive sulla pdl sono venute dagli esponenti delle

Opposizioni Furio Honsell (Open) e Manuela Celotti (Pd) che nei

loro interventi hanno sottolineato quanto sia fondamentale una

corretta valutazione delle politiche per gli enti locali. Per la

dem “? necessaria una valutazione sulla situazione a qualche anno

dall’entrata in vigore della norma, alla luce delle serie

problematiche affrontate dai Comuni relativamente alla gestione

del personale e all’erogazione dei servizi”.

L’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti,

ha chiesto ai proponenti il ritiro del documento alla luce delle

prossime modifiche attese dal Governo e dei nuovi provvedimenti

regionali: “Per i Comuni l’idea ? di attribuire nuovi servizi,

con un cambiamento radicale”. La richiesta di ritiro non ? stata

accolta da Moretuzzo.

Relatori della pdl 27 in Aula saranno Diego Bernardis (Fp) per la

Maggioranza, il proponente Moretuzzo (Patto-Civica) con Celotti

(Pd) e Honsell (Open) per le minoranze.

Non ? stata invece discussa in V Commissione l’altra proposta di

legge all’ordine del giorno, a prima firma di Igor Treleani

(Fratelli d’Italia), che aveva come tema la costituzione di parte

civile nei procedimenti per aggressioni ai danni di operatori

socio-sanitari, personale del trasporto pubblico, della scuola,

delle forze di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco

e dei volontari della Protezione civile. ? stato lo stesso

Treleani a chiedere il rinvio a data da destinarsi della pdl, che

necessita di “ulteriori approfondimenti giuridici”.

