0429 successo ritmo urbano

Grande successo per “Ritmo Urbano” al Palamariotti: oltre 1000 presenze in due giorni da diverse città d’Italia

La Spezia, 29 aprile 2025 – Si è conclusa con grande successo la manifestazione “Ritmo Urbano”, tenutasi il 26 e 27 aprile presso il Palamariotti alla Spezia. L’evento, interamente dedicato alla cultura Hip Hop, ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone in due giorni, provenienti da diverse città d’Italia, confermando quanto questa iniziativa sia apprezzata soprattutto da un pubblico giovanile e vuole valorizzare la cultura Hip Hop, quale espressione artistica e linguaggio contemporaneo di forte impatto sociale e culturale. Un’occasione unica per avvicinarsi all’universo dell’Hip Hop, tra danza, musica, creatività urbana e intrattenimento volto all’inclusione, alla crescita personale e alla condivisione attraverso l’arte e la musica.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La straordinaria partecipazione a Ritmo Urbano è motivo di grande orgoglio per tutta la città. La Spezia si è dimostrata ancora una volta capace di offrire uno spazio di espressione a tutti gli sport e le discipline e siamo contenti come Amministrazione che questa seconda edizione del contest hip hop abbia coinvolto anche scuole di ballo, ragazzi e ragazze da altre città d’Italia: un riscontro importante che ci motiva ad arricchire sempre di più appuntamenti come questi. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione. Eventi come questo ci ricordano quanto sia importante investire sui giovani, sulle passioni e sulla promozione delle varie discipline sportive e di ballo”.

Per la sezione ballo hanno partecipato 30 scuole nazionali di danza provenienti da 6 regioni con oltre 500 ballerini coinvolti

Gli ospiti speciali della sezione ballo hanno incluso il collettivo spezzino “UDP Sperimentale Dance Company” e il collettivo “Gente di Toscana”. La giuria di alto livello era composta da Marco Cavalloro, Elisa “Pink Lady”, Sara “Sari” e Salomon, direttamente da Parigi.

Per la sezione Canto hanno partecipato 15 rappers che si sono “sfidati” nella competizione per il “microfono d’oro” di JUST ONE MIC 2025

Gli ospiti speciali della sezione canto hanno incluso la cantante “EONICE”, finalista a Castrocaro, e Francis La Potencia in collaborazione con la “Blaze Music Company”. La giuria per la parte RAP era composta da Dank, Dhap e Danilo “OTHA”, che si sono esibiti insieme al beat boxer “Mudy” della Spezia.

Per la sezione Writin oltre 60 bambini hanno preso parte ai laboratori di Writin’ per bambini con l’artista spezzino “Playout York”.

L’evento, promosso dall’associazione ASD Dancing to Dance Project e co-organizzato con il Comune della Spezia, è stato condotto da Manuel “Master D.”, Massi di Massa e Nico2passi, con la partecipazione dei DJ Matt One (Genova) e DJ Puffo (Cagliari). Inoltre, due studi di registrazione, Studio 2ZeroDue e Blaze Music Company, hanno offerto una produzione gratuita ai rappers vincitori.

L’Assessore alle Politiche Giovanili, Daniela Carli, ha dichiarato: “Siamo entusiasti del successo di ‘Ritmo Urbano’. Questa manifestazione ha dimostrato come la cultura Hip Hop possa essere un potente strumento di inclusione e crescita per i giovani. Ringraziamo tutti i partecipanti e gli organizzatori per aver reso possibile questo evento straordinario.”