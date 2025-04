Invito stampa – Nati per Leggere a Parma: un anno di attività per promuovere la lettura in età precoce. Domani, martedì 29 aprile, ore 11:30, Sala Stampa

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

Parma, 28 aprile 2025. È in programma domani, martedì 29 aprile, alle ore 11:30, nella Sala Stampa in Municipio, la conferenza stampa di presentazione dell’attività svolta nell’ambito di Nati per Leggere, il progetto di promozione della lettura in età precoce, grazie al protocollo d’intesa sottoscritto oltre un anno fa dal Comune di Parma, dall’Azienda USL di Parma e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Interverranno: Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi e al Sistema Bibliotecario del Comune di Parma, Gabriella Caselli, Referente del progetto per l’Azienda USL, e Lucia Gambini, Referente per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria.

