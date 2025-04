INOTA FARNESINA – SITUAZIONE IN SPAGNA E PORTOGALLO A SEGUITO DEL BLACKOUT

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 NOTA FARNESINA – SITUAZIONE IN SPAGNA E PORTOGALLO A SEGUITO DEL BLACKOUT

La Farnesina continua a monitorare la situazione nella Penisola iberica a seguito della vasta interruzione delle forniture di energia elettrica, che ha avuto un significativo impatto sul traffico aeroportuale e ferroviario a lunga percorrenza in Spagna e in Portogallo, oltre a diffuse limitazioni dei servizi sanitari e di quelli bancari nei due Paesi.

Attualmente si sono registrati su Dove Siamo nel Mondo circa 3.600 italiani in Spagna (di cui oltre 900 non residenti) e circa 580 in Portogallo (di cui oltre 260 non residenti).

In Spagna l’energia elettrica è stata parzialmente ristabilita al nord e al sud, mentre il centro del Paese resta senza corrente. Il traffico portuale è regolare; quello aereo è operativo ma ridotto; il traffico ferroviario a lunga percorrenza è sospeso.

Più critica la situazione in Portogallo, con un impatto significativo anche su ospedali e aeroporti (quello di Lisbona è al momento chiuso).

Il Ministro Antonio Tajani, in missione a Valencia, continua a seguire da vicino l’evolversi della situazione, in stretto raccordo con le Sedi diplomatiche e consolari nei due Paesi.