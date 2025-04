IL COMUNE COMUNICA – festa di San Nicola: le variazioni dei percorsi Amtab per le linee 2/ e 42 e le navette “A”, “B”, “AB” e “C”

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

LE VARIAZIONI DEI PERCORSI AMTAB PER LE LINEE 2/ E 42

E LE NAVETTE “A”, “B”, “AB” E “C” PER EVITARE RALLENTAMENTI SU CORSO VITTORIO EMANUELEAl fine di evitare rallentamenti degli autobus su corso Vittorio Emanuele II durante e nei giorni che precedono la festa dedicata a San Nicola, l’Amtab, in accordo con l’amministrazione comunale, ha disposto una serie di variazioni di percorso, fino al prossimo 11 maggio, delle linee 2/ e 42 e delle navette “A”, “B”, “AB” e “C”, come di seguito riportato:

linea 2/

in partenza dalle Piscine Comunali: i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, corso Cavour, lungomare di Crollalanza, con ripresa del percorso ordinario;

in partenza da via Conenna (Sant’Anna): i bus giunti in corso Cavour, svolteranno a sinistra per via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;

linea 42

in partenza dall’area di sosta “Pane & Pomodoro”: i bus giunti sul lungomare di Crollalanza svolteranno a sinistra per corso Cavour, a destra per via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;

in partenza dalle Piscine comunali: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, corso Cavour, lungomare di Crollalanza, con ripresa del percorso ordinario;

navetta “A”

in partenza dall’area di sosta “FBN”: i bus giunti sul lungomare Imperatore Augusto svolteranno a sinistra per corso Cavour, a destra per via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno su Corso Vittorio Emanuele II);

navetta “B”

in partenza da piazza Massari: i bus svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, corso Cavour, lungomare di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta Pane Pomodoro), lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari – capolinea (non transiteranno su Corso Vittorio Emanuele II);

navetta “AB”

in partenza dall’area di sosta ”Vittorio Veneto-lato terra”: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, corso Cavour, lungomare di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta Pane Pomodoro), lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno su Corso Vittorio Emanuele II);

navetta “C”

in partenza dall’area di sosta “largo 2 Giugno”: i bus giunti in via Cognetti continueranno sulla stessa, poi a sinistra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario (non raggiungeranno la fermata presso la Camera di Commercio).

Sarà istituita una fermata provvisoria su via Cognetti (lato Petruzzelli).

Saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo le suddette variazioni di percorso.