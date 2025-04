COMUNICATO STAMPA ESEQUIE EX SINDACO GIANCARLO GENTILINI

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 Prefettura di Treviso -Ufficio territoriale del Governo

Ufficio di Gabinetto

COMUNICATO STAMPA

Esequie dell’ex Sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini

Si è svolta oggi in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con all’ordine del giorno l’esame delle misure di safety e security previste per garantire un’adeguata cornice di sicurezza alle esequie del dott. Giancarlo Gentilini in programma domani 29 aprile 2025 nella Chiesa di San Nicolò. Il Comitato, presieduto dal Prefetto Angelo Sidoti, ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, del Sindaco del Comune di Treviso, dei responsabili della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, del Suem e della Protezione Civile Provinciale.

E’ stato pertanto definito il dispositivo di sicurezza a tutela dell’ordine pubblico da parte delle Forze dell’Ordine e concordate le misure di tutela della pubblica incolumità assicurata da Vigili del Fuoco, Suem 118, Protezione Civile e volontari.

Treviso, 28 aprile 2025