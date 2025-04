Comunicato stampa – Comune, Infomobility e Anmic Parma uniti per limitare la contraffazione dei permessi di sosta e transito per disabili e favorirne un uso sempre più corretto e responsabile.

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

Parma, 28 aprile 2025 – Prosegue la collaborazione fra Comune di Parma, Infomobility e l’Associazione Anmic, associazione di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, per limitare la contraffazione del permesso di sosta e transito per disabili e favorirne un uso sempre più corretto e responsabile.

Ne hanno parlato questa mattina, durante una conferenza stampa, Oronzo Pinto Consigliere Comunale, incaricato per l’integrazione negli interventi di sicurezza stradale e mobilità nelle frazioni cittadine, Michele Ziveri Amministratore Unico di Infomobility, Walter Antonini Presidente di Anmic Parma e Roberto Riva Cambrino Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma.

Nei giorni scorsi la società Infomobility, raccogliendo le sollecitazioni provenienti dall’Associazione Anmic, ha avviato una campagna informativa per chiedere la restituzione dei permessi agli eredi delle persone decedute; l’obiettivo è quello di limitarne l’utilizzo improprio da parte di chi non ha più diritto di usufruirne successivamente al decesso del titolare. L’attività promossa sta dando buoni risultati: ad oggi sono stati riconsegnati agli sportelli di Infomobility circa 400 permessi appartenenti a persone decedute.

Gli ausiliari della sosta di Infomobility e la Polizia Locale, grazie ad un’implementazione tecnologica, sono oggi in grado di verificare con il palmare in dotazione la validità dei permessi per disabili e quindi di riconoscere quelli scaduti o non più validi a causa del decesso del titolare.

Purtroppo, è stato rilevato che sono sempre più diffusi i comportamenti illeciti attuati da familiari o amici dell’intestatario del permesso, che, occupando gli stalli impropriamente, perpetuano un vero e proprio sopruso nei confronti di chi ha reali difficoltà motorie e quindi diritto a usufruire adeguatamente di questi spazi.

Nel Comune di Parma sono presenti oggi 2.020 stalli di sosta riservati a persone con disabilità e risultano attualmente in circolazione 3.800 permessi per disabili solo nel Comune di Parma, oltre i permessi temporanei concessi alle persone provenienti da altri comuni. Sono numeri che fanno capire quanto questi parcheggi siano preziosi per chi ha reali difficoltà motorie e necessita di usufruire di questi spazi.

Al fine di limitare il più possibile la contraffazione e la falsificazione di questi permessi di sosta inoltre, Infomobility ha iniziato a dotare i permessi che rilascia di chip identificativo che permette di riconoscere immediatamente l’eventuale contraffazione e quindi di effettuare un controllo più efficace.

Ricordiamo che nel corso del 2023 Anmic e Infomobility hanno collaborato alla campagna di comunicazione “stai al tuo posto, rispetta le regole” che esortava a riflettere sull’utilizzo del permesso in assenza della persona disabile a bordo dell’auto con lo scopo di scoraggiare l’occupazione abusiva degli stalli riservati ai disabili.