aun 28 aprile 2025 ( pag 4 + foto)

Aeroporto dell’Umbria, approvato il Piano Industriale 2025-2028: crescita del traffico passeggeri e nuove rotte

(aun) – Perugia 28 apr. 025 – Nella giornata del 24 aprile 2025 presso lo scalo umbro si è tenuta l’assemblea dei soci della Sase Spa (società di gestione dell’aeroporto internazionale dell’Umbria) per la presentazione e l’analisi del piano industriale 2025-2028.

Alla presenza della Presidente della Regione Stefania Proietti, i soci a maggioranza assoluta hanno approvato il piano che traguarda la crescita dello scalo nei prossimi 4 anni con l’obiettivo di raggiungere il numero di circa 700.000 passeggeri in transito con un incremento nel periodo del + 20,76% e circa 20 rotte in partenza e in arrivo presso lo scalo “San Francesco d’Assisi”.

Al fine di supportare lo sviluppo del traffico aereo sono previsti circa 6 milioni di euro annui.

Il risultato atteso per il risultato di esercizio negli anni dal 2025 al 2028 è sempre positivo.

I soci, tra questi presenti Sviluppumbria, Camera di Commercio, Comune di Perugia, Comune di Assisi e Comune di Bastia, hanno ringraziato il Cda e il management per l’ottimo lavoro svolto e hanno confermato il pieno appoggio al piano industriale presentato per il prossimo quadriennio.

