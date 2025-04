(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

28/4/2025

DAL 6 AL 15 MAGGIO 2025 LA SALA VERUDA OSPITERA’ LA MOSTRA

“DENTRO IL FUOCO” DEDICATA AI REPORTAGE DEI GIORNALISTI DEL

“PREMIO GRILZ”

Sarà inaugurata martedì 6 maggio alle ore 12 la mostra “Dentro il fuoco”. Allestita

nella Sala “Umberto Veruda” di Palazzo Costanzi, racconta un anno di guerre e crisi

attraverso gli occhi dei reporter del Premio Grilz. Sia da alcuni membri della giuria come Fausto Biloslavo, Gian Micalessin e Francesco Semprini – che dai vincitori della

prima edizione del contest: Luca Steinmann, Alfredo Bosco, Salvatore Garzillo, Elia Milani e Karolina Chernoivan.

Ma non solo. All’interno della mostra, corredata da foto e video, sarà presente il racconto della missione in Mozambico per tornare sul luogo in cui è stato sepolto Almerigo Grilz e dov’è stata affissa una targa sull’albero che custodisce il suo corpo. Un

viaggio in cui si vuole raccontare una terra che è cambiata profondamente e che è diventata centrale per l’Italia con il Piano Mattei.

In precedenza, presso la Sala Predonzani della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si svolgerà la presentazione del Premio per giovani reporter che vogliono raccontare il mondo in presa diretta, come hanno fatto, e continuano a fare, Fausto Biloslavo e Gian Micalessin, i colleghi con i quali Grilz fondò l’agenzia Albatross e che

hanno da poco realizzato un reportage in Mozambico, dove hanno affisso una targa

in memoria dell’amico caduto.

La mostra sarà aperta dal 6 al 15 maggio tutti i giorni con orario 10-20 e ingresso libero.

COMTS – TG