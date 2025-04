Gli 80 anni della Liberazione – la dichiarazione del rettore Pollice

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 «Nella primavera del 1945 l’Europa intera vide la sconfitta del nazifascismo e l’idea di potenza, di superiorità di razza e di sopraffazione che fu all’origine del secondo conflitto mondiale lasciò il posto alla cooperazione, al confronto dialettico, alla costruzione di una pace duratura, tracciando una strada che, oggi, dobbiamo saper ritrovare e percorrere con determinazione nell’interesse dell’intera umanità. Il 25 aprile del 1945 il nostro Paese riconquistò la democrazia e la libertà e oggi rivolgiamo un pensiero riconoscente a tutti gli italiani, civili e militari, che diedero la propria vita per un’Italia nuovamente libera, unita nei valori democratici e indipendente. Nel celebre discorso sulla Costituzione – tenuto nel 1955, lo stesso anno in cui nasceva la nostra Università – il padre costituente Piero Calamandrei disse che “la libertà è come l’aria”, non va mai data per scontata, ma va difesa, coltivando lo spirito critico, l’amore per il dialogo, il rispetto per i diritti e i doveri sanciti nella nostra Costituzione. Oggi siamo tutti chiamati a difendere quella Costituzione, a preservare e alimentare la nostra democrazia, a impegnarci per un futuro di pace in Italia e nel mondo intero. Un impegno che l’Università del Salento continuerà a portare avanti con passione e impegno civile».

Lecce, 25 aprile 2025

Paola Ancora

Università del Salento

Ufficio Comunicazione istituzionale