COMMUNIQUE DE PRESSE

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

Réf. CG031(2025)

Démolition de maisons roms à Sofia : déclaration de la Rapporteuse permanente du Congrès du Conseil de l’Europe sur les droits humains

« Je suis profondément préoccupée par les informations récentes faisant état de la démolition de maisons roms dans le quartier Zaharna Fabrika de Sofia. De nombreuses familles roms, dont des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, se retrouvent sans abri et sans ressources. En outre, la démolition de certaines maisons roms a été effectuée malgré une ordonnance de suspension prononcée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans le cadre de mesures provisoires.

Des familles roms qui se trouvaient déjà dans une situation vulnérable ont été privées de logement et de conditions de vie élémentaires sans qu’aucune solution de remplacement appropriée leur ait été proposée pour éviter le sans-abrisme. Leur santé et leur sécurité sont donc menacées.

Le Congrès est fermement attaché à la protection des droits humains et de la dignité de tous en Europe, y compris des Roms. Il rappelle également à toutes les autorités, à tous les niveaux de gouvernement, leur obligation de se conformer aux décisions de la CEDH.

Je suis prête à continuer à travailler sur cette question avec les autorités locales et nationales bulgares, y compris le maire de Sofia. Cela devrait se faire dans le cadre de notre dialogue permanent sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme relatifs aux questions roms et de nos travaux sur une feuille de route pour la mise en œuvre des arrêts de la Cour au niveau local et régional en Bulgarie. La feuille de route devrait être finalisée d’ici début juin 2025. »

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est une institution du Conseil de l’Europe, chargée de renforcer la démocratie locale et régionale dans ses 46 États membres. Formé de deux chambres – la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions – et de trois commissions, il comprend 612 élus représentant plus de 130 000 collectivités territoriales.

Président du Congrès : Marc Cools (Belgique, GILD), Président de la Chambre des pouvoirs locaux : Bernd Vöhringer (Allemagne, PPE/CCE), Présidente de la Chambre des régions : Cecilia Dalman Eek (Suède, SOC/V/DP).

Groupes politiques : Groupe des Socialistes, Verts et Démocrates Progressistes (SOC/V/DP), Groupe du Parti populaire européen (PPE/CCE), Groupe indépendant et libéral démocratique (GILD), Groupe Conservateurs & Réformistes européen (CRE).

