Corte Ue: Agenda 28 aprile – 4 maggio 2025 (cittadinanza mediante investimento, appalti pubblici, aiuti concessi agli Stati, Indipendenza dei giudici, sicurezza alimentare, Misure restrittive – divieto di esportazione di banconote )

Martedì 29 aprile 2025 – h. 9.30

Sentenza nella causa C-181/23 Commissione / Malta (MT)

(Inadempimento di uno Stato – Attuazione di un programma di cittadinanza mediante investimento)

In seguito a una modifica della legge sulla cittadinanza maltese nel luglio 2020, la Repubblica di Malta ha adottato una legislazione sussidiaria che include il programma «Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment» (cittadinanza maltese per naturalizzazione per servizi eccezionali tramite investimento diretto»). Nel quadro del regime 2020 gli investitori stranieri potrebbero chiedere la naturalizzazione se soddisfano una serie di condizioni, principalmente di natura finanziaria.

Il diritto dell’Unione vieta i regimi di acquisizione della cittadinanza per investitori che permettono la concessione sistematica della cittadinanza di uno Stato membro in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati in assenza del requisito di un vincolo effettivo tra lo Stato e gli individui in questione.

Con la presente azione per inadempimento, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, istituendo e attuando un programma relativo all’acquisizione della cittadinanza maltese per naturalizzazione per servizi eccezionali tramite investimento diretto, che concede la naturalizzazione in assenza di un vincolo effettivo dei ricorrenti con il paese, in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 20 TFUE in materia di cittadinanza dell’Unione e del principio di leale cooperazione.

Martedì 29 aprile 2025 – h. 9.30

Sentenza nella causa C-452/23 Fastned Deutschland (DE)

(Appalti pubblici che sono stati oggetto di una attribuzione definita « in house »)

Circa il 90% delle aree di servizio sulle autostrade federali tedesche è gestito da Autobahn Tank & Rast e Ostdeutsche Autobahntankstellen sulla base di circa 360 contratti di concessione stipulati con lo Stato tedesco. Quest’ultimo ha successivamente esteso tali concessioni esistenti, senza una procedura di gara, alla costruzione e gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici su queste aree.

Fastned, che gestisce tali colonnine in Germania, contesta questa estensione davanti a un tribunale tedesco.

280 di queste 360 concessioni erano state inizialmente attribuite senza gara d’appalto al predecessore dei due attuali gestori tra il 1996 e il 1998, per una durata massima di 40 anni. All’epoca, questo predecessore era interamente di proprietà dello Stato tedesco, prima di essere completamente privatizzato.

Fastned ritiene che l’estensione delle concessioni alle colonnine di ricarica sia invalida, in quanto avrebbe dovuto essere preceduta da una procedura di gara a livello dell’Unione europea.

Il tribunale tedesco ha interpellato la Corte di giustizia in merito alle norme dell’Unione europea sull’assegnazione delle concessioni che, a causa del loro valore, devono in linea di principio essere aperte alla concorrenza.

Martedì 29 aprile 2025 – h. 9.30

Sentenza nella causa C-453/23 Prezydent Miasta Mielca (PL)

(Aiuti concessi dagli Stati – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione)

Un’impresa polacca, proprietaria di terreni sui quali si trova un raccordo ferroviario, ha deciso di metterli a disposizione di un trasportatore ferroviario al fine di beneficiare di un’esenzione dall’imposta fondiaria. A tal fine, ha richiesto all’autorità competente una decisione fiscale anticipata che confermasse il suo diritto a tale esenzione.

Sebbene l’impresa avesse soddisfatto tutte le condizioni previste dal diritto polacco, l’esenzione le è stata negata con la motivazione che, secondo il diritto dell’Unione, essa costituirebbe un aiuto di Stato illegale, in quanto non era stata preventivamente notificata alla Commissione.

L’impresa ha impugnato tale rifiuto dinanzi ai giudici polacchi. Incerta sul fatto che l’esenzione dall’imposta fondiaria possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi del diritto dell’Unione, la Corte suprema amministrativa polacca si è rivolta alla Corte di giustizia. Essa intende sapere se tale esenzione conferisca un vantaggio selettivo ai suoi beneficiari e falsi o minacci di falsare la concorrenza.

Martedì 29 aprile 2025 – h. 9.30

Conclusioni nella causa C-521/21 Rzecznik Praw Obywatelskich (Récusation d’un juge de droit commun) (PL)

(Istituzione dei mezzi di ricorso necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici)

Una delle parti in un procedimento civile dinanzi a un tribunale polacco ha chiesto la ricusazione della giudice incaricata del caso, ritenendo che la sua nomina non fosse valida.

La sua candidatura era stata raccomandata dal Consiglio nazionale della magistratura polacco, la cui indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo sarebbe stata messa in discussione da una riforma avvenuta nel 2017. Inoltre, le disposizioni pertinenti del diritto nazionale attribuivano l’esame della legittimità della nomina di un giudice alla competenza esclusiva della sezione per il controllo straordinario e gli affari pubblici della Corte suprema polacca, composta da magistrati nominati anch’essi su proposta del KRS.

Il giudice adito con la richiesta di ricusazione si è rivolto alla Corte di giustizia. Intende sapere se una giudice nominata a seguito della procedura sopra menzionata possa essere considerata un tribunale istituito per legge ai sensi del diritto dell’Unione. In caso affermativo, si interroga anche sulle conseguenze procedurali che ne derivano.

Mercoledì 30 aprile 2025 – h. 9.30

Sentenza nella causa C-386/23 Novel Nutriology (DE)

(Sicurezza alimentare – Indicazioni sulla salute)

L’azienda tedesca Novel Nutriology commercializza un integratore alimentare contenente estratti di zafferano e succo di melone. Nella sua pubblicità, sosteneva che questi estratti migliorassero l’umore o riducessero la sensazione di stress e di stanchezza.

Un’associazione professionale tedesca ha citato in giudizio Novel Nutriology dinanzi ai tribunali tedeschi affinché le fosse vietato fare uso di tali affermazioni. Essa ritiene che tali affermazioni siano contrarie al diritto dell’Unione.

La Corte federale di giustizia tedesca ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia, chiedendole di interpretare il Regolamento

relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Mercoledì 30 aprile 2025 – h. 9.30

Sentenza nella causa C-246/24 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (Exportation d’argent liquide en Russie) (DE)

(Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto di esportazione di banconote)

Durante un controllo doganale all’aeroporto di Francoforte sul Meno (Germania), è stato accertato che una passeggera diretta in Russia era in possesso di quasi 15.000 euro in contanti.

Tale somma era destinata non solo a coprire le spese di viaggio, ma anche a finanziare trattamenti medici di cui la donna intendeva usufruire in Russia.

Più precisamente, si trattava di cure dentistiche, di una terapia ormonale in una clinica di procreazione medicalmente assistita e di un trattamento di follow-up per un intervento al seno in una clinica di chirurgia plastica.

Le autorità doganali hanno sequestrato l’importo, ad eccezione di circa 1.000 euro che le sono stati lasciati per coprire le spese di viaggio.

Infatti, le misure restrittive adottate dall’Unione Europea in risposta all’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina vietano l’esportazione verso la Russia di banconote denominate in euro o in altre valute ufficiali di uno Stato membro.

Questo divieto mira a impedire che il sistema economico russo possa beneficiare dell’accesso a contanti in tali valute, in modo da aumentare ulteriormente il costo delle azioni della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Tuttavia, tale divieto non si applica alle somme necessarie all’uso personale del viaggiatore o dei suoi familiari stretti che lo accompagnano.

Il tribunale tedesco investito della procedura penale contro la passeggera si è rivolto alla Corte di giustizia per chiarire se tale eccezione possa essere estesa anche a spese mediche come quelle in questione.

Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.

Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea

