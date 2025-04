(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 ALOISIO (M5S): ONORARE SIGNIFICATO PROFONDO 25 APRILE

*Sen.ce Aloisio (M5S): “Onorare il significato profondo del 25 aprile”*

“Oggi è l’80esima celebrazione del 25 aprile. Un giorno di Festa, perché la Nazione festegggiava la Liberazione dal Nazifascismo; per noi tutti DEVE essere anche un GIORNO DELLA MEMORIA. Perché non dobbiamo dimenticare cosa è stato il Nazifascismo e dobbiamo ricordarlo, trasmetterlo alle nuove generazioni come un anticorpo per la Nazione perché non possano nascere nuovamente simili regimi.

Eppure oggi nel mondo assistiamo a comportamenti di governi che iniziano ad agire con metodi che richiamano proprio le iniziali modalità di restringimento delle libertà personali che hanno poi portato alla nascita del Nazifascismo.

Non possiamo quindi assolutamente perdere la memoria di quello che è stato e quindi ancora più va celebrato il 25 Aprile, mentre oggi, dietro palesi motivi ideologici e contrari allo spirito di questa giornata, celandosi dietro il lutto nazionale che invece consente le commemorazioni, alcuni comuni hanno annullato le celebrazioni del 25 aprile, tradendo il senso di unità e memoria condivisa che questa giornata dovrebbe rappresentare. Una decisione che dà seguito a provvedimenti vergognosi, come il DL Sicurezza approvato dal Governo, un attacco alle libertà fondamentali di espressione e di manifestazione, che restringe ulteriormente gli spazi di libertà e di partecipazione democratica.

Invece mi unisco a quanto detto dal Presidente Mattarella: “Ora e sempre Resistenza”

Così in una nota la senatrice Aloisio.

