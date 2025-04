(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 *25 APRILE, DI MAGGIO (FDI): FONDI A MUSEO RESISTENZA PER MEMORIA CONDIVISA*

“Lo stanziamento di 6,5 milioni di euro da parte del Ministero della

Cultura per la realizzazione del Museo Nazionale della Resistenza a Milano

rappresenta un atto concreto che dimostra attenzione verso la memoria

storica del nostro Paese e l’impegno nel trasmettere alle future

generazioni il valore della libertà e dell’identità nazionale. Fratelli

d’Italia da sempre crede nella necessità di una memoria condivisa e nel

rispetto del sacrificio di chi ha lottato per l’Italia. Iniziative come

questa rappresentano un passo importante verso una visione unitaria e