(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 *25 APRILE, DE CORATO (FDI): DELUSIONE PER STRUMENTALIZZAZIONE

MANIFESTAZIONE MILANO*

“Esprimo profonda delusione per come le celebrazioni del 25 aprile a Milano

siano state nuovamente strumentalizzate, trasformandosi in un palcoscenico

per espressioni di odio e intolleranza, anziché in un momento di unità

nazionale e memoria condivisa. È inaccettabile che la Brigata Ebraica, che

ha contribuito in modo determinante alla liberazione dell’Italia, debba

sfilare sotto scorta per timore di contestazioni e aggressioni. Ancor più

grave è l’ostilità manifestata nei confronti della senatrice a vita Liliana

Segre, simbolo vivente della memoria dell’Olocausto e testimone

instancabile contro ogni forma di odio e discriminazione. Preoccupa e

indigna l’assordante silenzio della sinistra, a partire dal sindaco di

Milano Giuseppe Sala, dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein

e da altri esponenti del centrosinistra, che non hanno trovato il coraggio

– o la volontà – di prendere pubblicamente le distanze da queste vergognose

manifestazioni di antisemitismo. Il loro silenzio, in un momento così

delicato, è una colpa politica e morale. Queste derive antisemite,

mascherate da presunto antisionismo, offendono la memoria della Resistenza

e tradiscono lo spirito del 25 aprile. È doveroso che le istituzioni e le

associazioni organizzatrici prendano posizione chiara e netta contro tali

comportamenti, garantendo che le celebrazioni della Liberazione siano

inclusive e rispettose di tutti coloro che hanno lottato per la libertà del

nostro Paese”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato.

Roma, 25 aprile 2025