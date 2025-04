(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 25 Aprile, Bonelli: la memoria è antidoto contro gli orrori del nazifascismo

“Bisogna coltivare la memoria come antidoto agli orrori della storia,

perché è importante celebrare il 25 Aprile, quel 25 Aprile che ci ha

liberato dalla dominazione del nazifascismo. Ricordarlo è un dovere, anche

per esprimere gratitudine a chi ha dato la vita per donarci la democrazia.

Questo è ciò che dovrebbe ricordare la maggioranza di destra che governa

questo Paese”.

Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, a

margine del corteo per le celebrazioni dell’80° anniversario della

Liberazione, a Milano.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE