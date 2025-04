(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 Mattina e pomeriggio

Martedì 29 aprile si riunisce il Consiglio

Comunale

Livorno, 24 aprile 2025 – Il Consiglio Comunale è stato convocato dal

presidente Pietro Caruso per martedì 29 aprile alle ore 9 e alle ore

14.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

I cittadini potranno seguire la seduta anche in diretta streaming tramite

la piattaforma internet “ConsigliCloud” (https://livorno.consiglicloud.it)

Questi i punti all’ordine dei lavori:

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco

e dei Consiglieri comunali.

2. Interpellanza del consigliere Guarducci: “Interventi per una

maggiore sicurezza in piazza Garibaldi” (proseguimento

discussione).

3. Mozione della consigliera Vaccaro: “Attivazione in via sperimentale

della “Sosta di cortesia” gratuita di 30 minuti nell’area mercatale

e riduzione delle tariffe degli stalli blu in alcune vie strategiche del

centro città”.

4. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Controllo

strategico 2024 – Stato di attuazione al 31/12/2024 del DUP

2024-2026: approvazione”.

5. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Approvazione

del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2024”

6. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “DUP 2025-

2027: modifica Programma triennale degli acquisti di forniture e

servizi, modifica Programma triennale ed elenco annuale dei lavori

pubblici”.

7. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Variazioni al

Bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Prospetti n. 25/40,

25/33, 25/32 e 25/35”.

8. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Presa d’atto del

PEF 2025 del servizio rifiuti – articolazione della tassa sui rifiuti

(TARI): tariffe TARI per l’anno 2025”.

9. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Riconoscimento

debito fuori bilancio di cui all’art. 194 d.lgs 267/2000 a seguito di

sentenze esecutive nelle quali il Comune è risultato

soccombente”.

10. Mozione dei consiglieri Perini e Amadio: “Riapertura delle

graduatorie concorsuali dichiarate scadute”.

11. Interpellanza dei consiglieri Sorgente, Panciatici, Trotta, Morini,

Belaise e Barontini: “Azioni del Comune in relazione alla

situazione critica del Limoncino”.

12. Trattazione congiunta dei seguenti atti:

a) mozione dei consiglieri Amadio, Perini, Palumbo e Dinelli:

“Espressione di vicinanza e gratitudine alle Forze dell’Ordine, alle

Forze Armate e alla Polizia Municipale”;

b) mozione dei consiglieri Guarducci, Ghiozzi e Vaccaro: “In difesa

delle forze dell’Ordine”.

13. Mozione della consigliera Bertozzi: “Per la discussione riguardo alla

messa in libertà e rimpatrio del Capo della “Polizia Giudiziaria

Libica” Osama Najeem Almasri”.

14. Trattazione congiunta dei seguenti atti:

a) mozione dei Consiglieri comunali Morini, Panciatici, Sorgente,

Belaise e Barontini: “Rearm Europe”, emendamento n. 1

presentato dal consigliere Panciatici;

b) mozione del consigliere Ghiozzi: “Piano ReArm

Europe/Readiness 2030”.

15. Mozione delle consigliere Trotta e Barontini: “Presa in carico

dell’impegno del Consiglio Comunale di Livorno che intende il

porto come presidio di pace”.

16. Mozione del consigliere Ghiozzi: “Per l’avvio di un percorso di