Fwd: Attivo lo sportello informativo sull’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento presso il Comune di Pontedera

Un nuovo servizio di informazione dedicato ai cittadini in difficoltà

economica. L’iniziativa è di *Comune di Pontedera e Camera di Commercio

Toscana Nord-Ovest*. Grazie a una convenzione siglata tra i due enti è *già

operativo tutti i primi mercoledì del mese* uno sportello presso il Comune

di Pontedera per fornire orientamento sulle procedure previste dal D. Lgs.

14/2019 (Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) per la *gestione

del sovraindebitamento.*

“La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – afferma *Valter

Tamburini * presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest –

è da sempre in prima linea nel sostegno al tessuto economico del nostro

territorio. Con l’apertura di questo sportello a Pontedera, vogliamo

ribadire con forza il nostro impegno sociale, offrendo un aiuto concreto a

chi si trova in difficoltà. In un momento storico complesso, è fondamentale

che le istituzioni facciano la loro parte per tutelare i più deboli e per

promuovere l’accesso a strumenti che possano offrire una via d’uscita da

situazioni di grave disagio economico. Questo servizio rappresenta un

segnale tangibile della nostra vicinanza alle comunità e della nostra

volontà di essere un punto di riferimento affidabile per cittadini e

imprese.”

“Ringrazio la Camera di Commercio per questa opportunità – ha spiegato

l’assessore comunale alle attività produttive Alessandro Puccinelli – Si

tratta di un punto di riferimento utilissimo per le aziende e per tutto il

territorio”.

Il servizio è gestito dal personale della Segreteria dell’Organismo di

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) e si rivolge a

consumatori, professionisti, piccole imprese, aziende agricole, start up

innovative e altri soggetti non soggetti a fallimento che non riescono più

a far fronte ai propri debiti.

L’OCC è un ente terzo, imparziale e indipendente istituito presso la Camera

di Commercio della Toscana Nord-Ovest, competente per le province di Pisa,

Lucca e Massa Carrara. L’Organismo fu creato nel 2016, in attuazione della

legge 3/2012, cosiddetta “legge salvasuicidi”, dalla Camera di Commercio di

Pisa, oggi confluita nella Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest a

seguito dell’accorpamento con le Camera di Lucca e di Massa Carrara. Opera

in Convenzione con gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili e degli Avvocati di Pisa e Massa Carrara e con il Consiglio

Notarile di Pisa. La legge si è posta l’obiettivo di contrastare il

fenomeno dell’usura, tanto che l’Organismo siglò apposita convenzione con

la Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura ONLUS per favorire la

diffusione dell’iniziativa.

Il nuovo sportello informativo a Pontedera vuole agevolare l’accesso a

questi strumenti per i cittadini del territorio, offrendo un primo punto di

contatto e informazioni chiare sui requisiti e sull’iter da seguire per

l’attivazione delle procedure anche con l’obiettivo di contrastare la

diffusione di informazioni errate o fuorvianti da parte di soggetti con

interessi prevalentemente lucrativi.

Gli incontri con l’utenza potranno avvenire in presenza, in un locale messo

a disposizione dal Comune e dotato di strumentazione per eventuali

collegamenti telematici, o tramite strumenti di collegamento telematico,

secondo le modalità concordate con la Segreteria dell’Organismo.

