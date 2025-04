Enac: Meeting Enac – Kuwait – Siglato protocollo di cooperazione aeronautica

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 Il Presidente #Enac *Pierluigi Di Palma* e il DG f.f. *Fabio Nicolai* hanno

accolto oggi, 24 aprile, a Roma, una delegazione dello Stato del Kuwait,

guidata dal Presidente dell’Autorità dell’aviazione civile DGCA, S.A. *Hamoud

Mubarak Al-Sabah*, per un networking lunch organizzato dall’Ente, con la

partecipazione di rappresentanti di Istituzioni e industria nazionale.

Un incontro costruttivo che consolida le relazioni aeronautiche

Italia-Kuwait, nell’ambito di un percorso volto al potenziamento del

network aereo rafforzato dal viaggio istituzionale del Presidente Di Palma

a Kuwait City, lo scorso anno, e dalla recente visita in Enac

dell’Ambasciatore del Kuwait in Italia, S.E.* Nasser Alqahtani*, presente

all’incontro odierno.

Nel corso del meeting è stato siglato un protocollo d’intesa Enac-DGCA, che

contribuirà a favorire i collegamenti aerei diretti tra i 2 Paesi, con

reciproche opportunità di crescita.

Per il Kuwait presenti anche il Vice DG per la Sicurezza dell’Aviazione

DGCA *Abdullah Al-Rajhi*, il Capo Ufficio del Presidente DGCA *Mubarak

Malallah* e *Faisal Al Sumait*, Ministero degli Esteri.

Per Enac il Cons. di Amministrazione *Benedetta Fiorini*, il Magistrato

delegato Corte dei conti *Pino Zingale* e il Direttore Centrale *Giovanna

Laschena*.

Hanno preso parte all’incontro il Gen. S.A. *Enzo Vecciarelli* già Capo di

Stato Maggiore Difesa, il Ministro Plenipotenziario *Fabrizio Lobasso* del

Ministero Affari Esteri, il Presidente ITA Airways *Sandro Pappalardo*, il

Co-Direttore Generale Strategie e Innovazione di Leonardo *Simone Ungaro* e

il responsabile Customer Support Services & Training di Leonardo *Giuseppe

Umberto Panetta*, *Ignazio Coraci* di ASC Handling e *Tiziana Bufacchi* di

Avioitaliana.

Il *Presidente Di Palma*: “*Ringrazio tutti i partecipanti di questo

meeting che rappresenta un’occasione importante per consolidare ancora di

più la collaborazione tra Italia e Kuwait e per promuovere l’adozione di

iniziative condivise. Come sistema Italia vogliamo favorire nuove

possibilità di sviluppo per entrambi i Paesi, non solo nel settore

dell’aviazione, ma anche in altri ambiti economici*”.

Nel pomeriggio la delegazione ha partecipato a una visita guidata a Palazzo

Colonna.

