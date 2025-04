COMUNICATO STAMPA  Revocata l’autorizzazione Ncc numero 62, rilasciata dal Comune di Scarperia e San Piero: il Tar conferma

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

*L'ufficio stampa 4390 Taxi Firenze*

*COMUNICATO STAMPA Revocata l’autorizzazione Ncc numero 62, rilasciata dal

Comune di Scarperia e San Piero: il Tar confermaGruppo antiabusivismo

fiorentino: “Un passo decisivo nella lotta all’antiabusivismo”*

Firenze 24 aprile 2025 – *Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso della

società Sky Road 236, confermando la revoca dell’autorizzazione Ncc n.

62/2012 da parte del Comune di Scarperia e San Piero per violazione del

vincolo di territorialità*. La decisione sancisce l’obbligo, tuttora

valido, di avere sede e rimessa operativa reale nel Comune che rilascia

l’autorizzazione.

«Una sentenza netta, che rappresenta un passo decisivo nella lotta

all’abusivismo e una vittoria significativa per il Gruppo antiabusivismo

fiorentino, attivo da oltre dieci anni nella segnalazione di situazioni

irregolari, con il supporto di cittadini e operatori che credono nella

legalità e nella difesa del servizio pubblico. Il Tar – spiega il Gruppo

antiabusivismo fiorentino -* ha chiarito senza ambiguità che l’obbligo per

le imprese Ncc di disporre di una sede e di una rimessa operativa reale

(non fittizia) nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione è ancora in

vigore*. Né la normativa né la giurisprudenza costituzionale o comunitaria,

si legge nella sentenza, hanno modificato questo principio».

Oltre alla revoca amministrativa, la vicenda ha anche profili penali. È

infatti in corso un’indagine presso la Procura della Repubblica, avviata in

seguito ad un esposto presentato il 1 giugno 2024, che ipotizza ulteriori

illeciti.

«Non si tratta di un caso isolato: il Comune di Scarperia e San Piero –

sottolinea il Gruppo antiabusivismo – *aveva già revocato altre

autorizzazioni ritenute irregolari, come l’autorizzazione 36, decaduta con

atto del 13 giugno 2018*. La nuova sentenza rafforza un orientamento

chiaro: la tutela della legalità e del lavoro regolare nel trasporto

pubblico non di linea è una priorità. La legge esiste e va rispettata. Chi

la fa rispettare non deve essere lasciato solo, né all’interno del settore

né dalle istituzioni. Lasciare il sistema taxi e Ncc rispettoso delle

regole in balìa di chi le viola significa danneggiare i lavoratori onesti e

l’utenza stessa. Significa diventare complici di chi vuole distruggere un

modello che ogni seria analisi riconosce come eccellente a livello europeo».

«Il Gruppo Antiabusivismo Fiorentino continuerà il suo lavoro di vigilanza

e segnalazione, a tutela non solo dei tassisti, ma dell’intera

collettività. *A Firenze la legalità non è negoziabile: chi lavora nel

trasporto pubblico non di linea deve attenersi scrupolosamente alla

normativa vigente*. Per chi cerca scorciatoie, è meglio scegliere altri

territori. Il trasporto pubblico locale non di linea è un servizio

essenziale per la città – conclude il Gruppo –. Merita rispetto, operatori

corretti e istituzioni attente. Chi intende fare business o speculazioni

con le autorizzazioni pubbliche deve rivolgersi ad altri settori».