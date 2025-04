Comunicato – Look the future (5 maggio)

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 Sistema Benessere. Il 5 maggio incontro dedicato all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nelle imprese del comparto

“Look to the Future”. Ovvero “Fai crescere il tuo salone con il digitale!” è l’appuntamento che il Sistema Benessere di Confartigianato Imprese Vicenza propone lunedì 5 maggio agli operatori del settore. Un evento per presentare l’e-book realizzato per gli imprenditori dell’acconciatura e dell’estetica presentato dall’autore del libro Enrico Giubertoni esperto di marketing digitale.

“Si tratta di un libro digitale che aiuta gli specialisti del settore acconciatura ed estetica a conoscere le più recenti strategie di marketing, e le più recenti tecnologie, come l’Intelligenza Artificiale, per rispondere agli specifici bisogni dei Nativi Digitali, di coloro cioè che approcciano al mercato in modo innovativo e diverso rispetto alla clientela tradizionale. Andremo anche ad approfondire come l’I.A. sta evolvendo di giorno in giorno, e come il nostro settore può rimanere al passo con il digitale, per poter evolvere la nostra visione e il nostro approccio”, spiega Federico Pasini, Presidente provinciale del mestiere Acconciatori.L’appuntamento si svolge dalle ore 10.00 (fino alle ore 12.00) al Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza (4° piano della sede di via Fermi). Al termine è previsto un momento di incontro per scambiarsi idee e buone pratiche tra gli imprenditori del sistema. La partecipazione è libera previa iscrizione attraverso il sito di Confartigianato Vicenza.

