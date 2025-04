(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 Campi flegrei. Borrelli (Avs) interviene di nuovo in aula: “situazione

oltre il paradosso. Da una parte si tranquillizza la popolazione,

dall’altra lo Stato smantella la sua presenza sul territorio”

Nuovo intervento in Parlamento sul bradisismo e gli sciami sismici nei

Campi Flegrei del deputato Avs Francesco Emilio Borrelli che ha toccato un

nervo scoperto, restituendo voce a una cittadinanza che da troppo tempo

vive in bilico tra rassicurazioni e segnali preoccupanti.

“La situazione sta andando oltre il paradosso: da un lato ci si affretta a

dire che “non c’è pericolo imminente”, dall’altro si cominciano a

smantellare pezzi di vita quotidiana — scuole, uffici, accademie, cerimonie

simboliche come il giuramento dei cadetti. E intanto, lo Stato continua a

non dichiarare lo stato d’emergenza, non garantisce risorse concrete, non

mette in atto un piano strutturale per il territorio.

Ci chiediamo: quanto deve ancora cedere il terreno prima che il Governo si

assuma le proprie responsabilità?

In questo scenario, non crede anche lei che forse sia giunto il momento di

rivolgersi ufficialmente al Parlamento I cittadini dei Campi Flegrei non

possono essere lasciati soli. Gli stanno levando ogni giorno di più la

tutela del territorio, la sicurezza delle persone, la dignità della vita”

spiega Borrelli

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE