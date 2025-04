Scomparsa prof.ssa Mc Britton

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 SCOMPARSA LA PROFESSORESSA MONICA MC BRITTON

L’Università del Salento piange l’improvvisa scomparsa della professoressa Monica Mc Britton, docente di Diritto del Lavoro, già presidente del Comitato Unico di Garanzia dal 2013 al 2022 e punto di riferimento per generazioni di colleghi e colleghe, studenti e studentesse che l’hanno profondamente amata. La professoressa Mc Britton si è sempre spesa e battuta per difendere i diritti degli ultimi, dei più bisognosi, dei lavoratori meno tutelati senza risparmio di energie e con una passione coinvolgente, contribuendo a scrivere una pagina importante nella storia del diritto del lavoro.

“La morte della professoressa Mc Britton ci lascia sgomenti – commenta il rettore di UniSalento, Fabio Pollice – perché con lei questo ateneo ha scritto pagine bellissime di partecipazione e condivisione che non potranno essere dimenticate; per non parlare infine dell’impegno profuso per promuovere la parità di genere quale Presidente del CUG di Ateneo per circa un decennio. La sua passione civile, la sua incrollabile fiducia nella democrazia resteranno l’eredità più nobile per tutta la comunità accademica”.

Monica Mc Britton è stata componente del gruppo di ricerca del progetto “Nueva politicas juridicas para el cambio migratorio: tutela juridico-social de los trabajadores emigrantes” dell’Università di Granada; componente del gruppo di ricerca “Caronte best practices” del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento; componente del comitato scientifico della rivista Modulema e, dal dicembre 2019, professoressa di II fascia in Diritto del Lavoro e componente del Collegio di Dottorato in Diritto e Sostenibilità. È stata componente della Cabina di regia del progetto regionale Telelab – Università del Salento nell’ambito dei Patti sociali di genere e componente della Consulta regionale per l’Integrazione degli Immigrati della Regione Puglia.

Nella giornata di oggi, 23 aprile, le lezioni al Dipartimento di Scienze giuridiche saranno precedute da un minuto di raccoglimento. Le esequie si terranno giovedì a Bari.

Lecce, 23 aprile 2025

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Università del Salento