(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 850265-22860

Run for Dogs 2025: il 27 aprile una corsa a sei zampe con partenza dal Parco del Mulino

Appuntamento domenica alle ore 10.00 con possibilità di iscriversi anche all’ultimo momento.

Livorno, 23 aprile 2025 – Domenica 27 aprile nuovo appuntamento con la Run for Dog 2025, la gara di corsa a sei zampe nata per promuovere le adozioni del canile municipale.

La corsa, che si è svolta dal 11 al 13 aprile, ha visto la partecipazione di tantissimi iscritti. All’interno dell’iniziativa era prevista anche una speciale corsa (o camminata) in compagnia dei ragazzi del Parco del Mulino, poi rimandata a causa del maltempo, che verrà riproposta domenica prossima.

Appuntamento il 27 aprile alle ore 10.00 al Parco del Mulino, con possibilità di iscriversi anche all’ultimo momento.