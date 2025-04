(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

Referendum 8 e 9 giugno: sezioni elettorali della scuola Micheli provvisoriamente spostate in via Stenone

A causa dei lavori di ristrutturazione, le votazioni si terranno presso le scuole Fermi e Campana

Livorno, 23 aprile 2025 – A causa dei lavori di ristrutturazione in corso presso la scuola primaria Micheli di piazza IX maggio, in occasione delle consultazioni referendarie di sabato 8 e domenica 9 giugno, le sezioni elettorali normalmente ubicate nell’edificio scolastico saranno spostate temporaneamente presso il complesso Fermi-Campana, in via Stenone.

Le sezioni coinvolte sono le seguenti:

Sezioni elettorali numero 73, 74, 75 e 76, che saranno trasferite presso la scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi in via Stenone 12 (piano primo);

Sezioni elettorali numero 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, che saranno presso la scuola primaria Campana in via Stenone 18 (piano terra e primo piano).

Le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche presenti nel plesso delle Micheli (ossia la n. 24, 28 e 32, contraddistinte con la H) saranno posizionate alle scuole Campana in via Stenone 18 al piano terra.