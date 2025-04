Peracchini su nuova proprietà spezia calcio

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

RAM Spezia Holdings LP nuova proprietà dello Spezia Calcio, Peracchini: “Pronti a collaborare con la nuova proprietà”

La Spezia, 23 Aprile 2025 – In merito all’acquisto dello Spezia Calcio da parte della società con sede negli Usa RAM Spezia Holdings LP, di proprietà dell’investitore statunitense Thomas Roberts, il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, dichiara quanto segue:

“Come Amministrazione prendiamo atto dell’acquisizione dello Spezia Calcio da parte della società RAM Spezia Holdings LP, rappresentata dal suo fondatore Thomas Roberts.

Siamo pronti a collaborare con la nuova proprietà per affrontare in sinergia le sfide del futuro. In questi anni abbiamo raggiunto grandi risultati come il rifacimento della tribuna e la copertura della Curva Ferrovia dello Stadio Picco, che rappresentano un grande passo avanti, non solo per l’infrastruttura, ma per la società, la città e i tifosi.