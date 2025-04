(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 DL PA, SANTILLO (M5S): OK ODG PER VALORIZZAZIONE ACQUEDOTTO CAROLINO, ORA AZIONI CONCRETE

Roma, 23 apr. – “È stato approvato oggi alla Camera dei Deputati l’Ordine del Giorno a mia prima firma che impegna il Governo ad adottare le necessarie iniziative per rafforzare la vocazione turistica e culturale dell’Acquedotto Carolino, parte integrante del complesso monumentale della Reggia di Caserta e sito UNESCO dal 1997. Si tratta di un primo passo significativo verso la valorizzazione di uno dei tesori più preziosi e meno valorizzati del nostro patrimonio culturale”. Lo dichiara in una nota Agostino Santillo, deputato del MoVimento 5 Stelle. “L’Acquedotto Carolino, magistralmente progettato da Luigi Vanvitelli, rappresenta una delle più importanti opere architettoniche e di ingegneria idraulica del mondo, ma rimasto per troppo tempo un’appendice marginale della Reggia di Caserta e priva di collegamenti sicuri. Il mio ODG approvato impegna il Governo a realizzare un vero percorso turistico integrato tra Reggia e Acquedotto con fondi dedicati, a incentivare la collaborazione con enti locali, associazioni culturali, scuole e università per l’individuazione di soluzioni che ne rafforzino l’attrattività e la promozione turistica. Il Governo dovrà ora mantenere questo impegno – precisa il deputato casertano – e nei prossimi provvedimenti presentare degli emendamenti per finanziare concretamente questi interventi. Non si tratta solo di preservare un monumento di straordinario valore culturale, ma di trasformarlo in un’opportunità di sviluppo economico per un territorio che ne ha estremo bisogno, è tempo di passare dalle proroghe alle azioni concrete. Il turismo culturale crea lavoro, educa e unisce: questo è il momento di fare scelte coraggiose per il futuro dell’Acquedotto Carolino e dell’intero territorio” – conclude Santillo.

