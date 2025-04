COMUNICATO STAMPA: A Scarlino si celebra la Festa della Liberazione (+FOTO)

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

Venerdì 25 aprile saranno deposte le corone nei monumenti comunali

Venerdì 25 aprile il Comune di Scarlino celebra la Festa della Liberazione

con la deposizione delle corone di fiori ai piedi dei monumenti simbolo del

territorio comunale. Ecco il programma della mattinata: alle 9.00

l’appuntamento è nel centro urbano capoluogo, in piazza Garibaldi, dove

sarà deposta la prima corona. Subito dopo ci sarà il passaggio in via

Roma, alla lapide ai Caduti di Scarlino della Grande guerra, mentre alle

9.15 le autorità si sposteranno in località Palazzone per rendere omaggio

al monumento in memoria di Gabriello Dani. Alle 9.30 è in programma

l’arrivo a Scarlino Scalo, al monumento ai Caduti, e alle 9.45 a Casetta

Citerni, per ricordare Erminio Lelli.

Infine, il gruppo si recherà a Potassa per rendere omaggio al cippo in

memoria del partigiano Flavio Agresti. «Il 25 aprile – dichiara il

sindaco Francesca Travison – è una giornata che ci richiama ai valori

più alti su cui si fonda la nostra Repubblica: la libertà, la democrazia,

la partecipazione, la dignità di ogni persona. Scarlino, come tante

comunità italiane, ha attraversato momenti difficili, ma ha sempre saputo

rialzarsi con coraggio e determinazione. In questo giorno rendiamo omaggio a

chi, con senso del dovere e spirito di sacrificio, ha aperto la strada a

un’Italia libera e unita. È nostro compito continuare a custodire quella

memoria e a difendere ogni giorno i diritti conquistati, con l’impegno

quotidiano e il rispetto reciproco. Alle nuove generazioni va il nostro

invito a non dare mai per scontata la libertà: è un bene prezioso, da

proteggere e rinnovare insieme».

